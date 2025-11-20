Warum hat Ex-Dschungelcamper Gigi Birofio plötzlich eine Glatze?

Ein Wettrennen mit Folgen

Die Kandidatinnen und Kandidaten leben gemeinsam auf einem Bauernhof und kämpfen um 100.000 Euro Preisgeld. In der neuesten Doppelfolge (seit 19. November auf RTL+, ab 26. November bei RTLzwei) ziehen der Dschungelprinz von 2023 und «Love Island»–Sternchen Jenny Grassl als Neuankömmlinge auf den Hof. Nach nur einem Tag zieht Gigi die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich. Sein Kumpel Cosimo Citiolo (43) schlägt ihm vor, dass er doch ein Wettrennen gegen Paco Herb (30) veranstalten könnte. Der Verlierer bekommt entweder eine Glatze verpasst (Gigi) oder muss sich den Bart abrasieren (Paco).