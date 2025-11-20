Warum hat Ex-Dschungelcamper Gigi Birofio plötzlich eine Glatze?

TV–Star Gigi Birofio (26) hat bereits des Öfteren mit seinen Auftritten in Reality–Shows für Aufsehen gesorgt. Im RTLzwei–Format «Der Promihof» bleibt er sich seiner Sache treu und wird durch eine Wette schnell zum Mittelpunkt der Promihof–Bewohnerschaft.
Ein Wettrennen mit Folgen
Die Kandidatinnen und Kandidaten leben gemeinsam auf einem Bauernhof und kämpfen um 100.000 Euro Preisgeld. In der neuesten Doppelfolge (seit 19. November auf RTL+, ab 26. November bei RTLzwei) ziehen der Dschungelprinz von 2023 und «Love Island»–Sternchen Jenny Grassl als Neuankömmlinge auf den Hof. Nach nur einem Tag zieht Gigi die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich. Sein Kumpel Cosimo Citiolo (43) schlägt ihm vor, dass er doch ein Wettrennen gegen Paco Herb (30) veranstalten könnte. Der Verlierer bekommt entweder eine Glatze verpasst (Gigi) oder muss sich den Bart abrasieren (Paco).
Der neue Bewohner hat keine Chance und verliert den Sprint. Der zuvor siegessichere Birofio sträubt sich gegen das Einlösen der haarigen Wettschulden. Doch seine Kollegen lassen ihm keine Chance und Citiolo als gelernter Friseur zückt seinen Rasierapparat. «Ich sehe so richtig intelligent aus», erklärt der neue Glatzenträger nach der Begutachtung des zufriedenstellenden Ergebnisses.
Dann folgt ein weiteres Wettrennen zwischen Cosimo Citiolo und dem haarlosen Ex–Dschungelcamper. Ersterer verliert und muss sich von seinen Augenbrauen verabschieden. Dass sich Gigi Birofio wohl aber nicht mit der Glatze angefreundet hat, verraten aktuelle Bilder bei Instagram, die ihn offenbar nach dem «Promihof»–Dreh und mit Kurzhaarschnitt zeigen. Und auch Citiolo zeigt sich auf seinem Kanal wieder mit mehr Haaren über den Augen.