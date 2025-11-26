Warum immer mehr Deutsche allein verreisen

Lieber allein im Urlaub statt Streit?

Dass Solo–Reisen an Popularität gewinnen, ist daher wenig überraschend. 58 Prozent der Befragten waren bereits allein unterwegs – sei es für einen Kurztrip oder eine längere Reise. Was sie daran schätzen, ist häufig ähnlich: völlige Entscheidungsfreiheit, Ruhe, Spontaneität und die Sicherheit, keinem Gruppenkompromiss hinterherlaufen zu müssen. Wer allein reist, entgeht vielen typischen Diskussionen – von der Wahl des Hotels über das Tagesprogramm bis zur Frage, wie viel Zeit man wirklich am Strand, im Museum oder beim Essen verbringen möchte. Für einen Teil der Solo–Reisenden steht vor allem ein Aspekt im Vordergrund: 32 Prozent gaben an, selbst entscheiden zu können, was sie wann machen wollen, 27 Prozent nennen Ruhe und Entspannung als wichtigsten Grund für einen Urlaub ohne Begleitung, während andere spontan und stressfrei bleiben wollten.