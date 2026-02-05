Warum Lindsey Vonn trotz Kreuzbandriss an Olympia glaubt

Sie hat sich bereits langsam wieder im Training herangetastet und sagt zu ihrem Fortschritt: «Ich bin Ski gefahren, das Knie ist nicht geschwollen. Ich fühle mich besser als 2019 bei der WM, und da hatte ich keinen Kreuzbandriss.» Die deutsche Eurosportexpertin und ehemalige Skirennläuferin Viktoria Rebensburg (36) setzt hohe Erwartungen an Vonn. «Ich traue ihr das voll zu! Man muss trotzdem abwarten, was in den ersten Trainings passiert und ob das Knie den Belastungen standhält. Wenn ja – dann traue ich ihr voll zu, dass sie am Renntag alles ausblenden und abliefern kann», sagte Rebensburg im Interview mit «Eurosport».