Warum Meg Ryan acht Jahre Schauspielpause gemacht hat

Acht Jahre nach ihrem letzten Film steht mit der Rom–Com «What Happens Later» Meg Ryans (61) Leinwandrückkehr bevor. In der romantischen Komödie ist die Schauspielerin ab 3. November neben David Duchovny (63) zu sehen. Was hinter ihrer langen Auszeit von der Schauspielerei steckt, hat Ryan nun dem «People»–Magazin erklärt.