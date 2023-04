Warum Meghan nicht zur Krönung kommt und Harry wohl schnell abhaut

Palast bestätigt Teilnahme von Prinz Harry

«Der Buckingham Palast freut sich bestätigen zu können, dass der Herzog von Sussex an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey am 6. Mai teilnehmen wird», heisst es in einem aktuellen Statement. «Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben.» Seit 2020 lebt Harry dort mit seiner Familie.