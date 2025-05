Warum Mieze Katz auf ihrem Solo-Debütalbum mit Hildegard Knef singt

Das Album steht im Zeichen von Female Empowerment. Warum war Ihnen das wichtig und was gehört für Sie zu dem Begriff dazu?

Mieze Katz: Seit 28 Jahren bin ich Teil von MiA. – einer Band, die in einer klassischen Männer–Frauen–Konstellation besteht: drei Männer, eine Frau. Meine Bandkollegen sind wie eine Familie für mich. Und dennoch ist die Musikbranche – ob auf oder hinter der Bühne, bei Veranstaltungen, in Plattenfirmen oder auf Festivals – nach wie vor stark männlich geprägt. In mir wuchs der Wunsch nach einer bewussten Gegenbewegung. Ich schätze die vielen inspirierenden Frauen und FLINTA–Künstler:innen in unserer Musikszene sehr – ihre Perspektiven, ihre Geschichten, ihre Kunst. Mich interessiert, was sie bewegt – im Leben wie in der Kreativität. Für mein Projekt «dafür oder dagegen» gehört es für mich dazu, mich künstlerisch zu öffnen und mein Gegenüber wirklich einzuladen, eigene Gesangsmelodien, Texte und Gedanken mitzubringen – ohne dass ich das werte oder korrigiere. Ich öffne meine Welt für die Welt meines Gegenübers.