Warum Peter Dinklage «House of the Dragon» noch nicht gesehen hat

Emilia Clarke (36), die in «Game of Thrones» die Figur Daenerys Targaryen mimte, hatte Anfang des Jahres eine ganz ähnliche Erklärung dafür, dass sie «House of the Dragon» noch nicht selbst gesehen hatte. Es fühle sich zumindest momentan noch «zu seltsam» an, verriet sie «Variety» im Interview. «Es ist so als würde dich jemand fragen: ‹Du willst zu diesem Klassentreffen gehen, das nicht von deiner Jahrgangsstufe ist? Da willst du hingehen?› So fühlt es sich für mich an, daher vermeide ich es.»