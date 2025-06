Warum Sabrina Carpenters «Manchild» nicht von Ex Barry Keoghan handelt

Die entlarvende Textzeile

In der zweiten Strophe singt Carpenter übersetzt: «Warum so sexy, wenn so dumm? Und wie überlebst du so lange auf der Erde? Wenn ich nicht da bin, wird nichts erledigt. Ich gebe deiner Mutter die Schuld.» Genau diese Zeile über die Mutter macht es höchst unwahrscheinlich, dass der Song von Keoghan handelt.