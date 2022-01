Warum sich im Winter eine Reise an die Nordsee lohnt

Wer Glück hat, kann auch Seerobben beobachten. In der kalten Jahreszeit fühlen sich die Tiere ungestörter und kommen daher näher an den Strand. Ein weiteres Highlight: Kegelrobben bringen zwischen November und Januar an ruhigen Plätzen ihre Jungen zur Welt. Diese werden zwei bis drei Wochen gestillt und bleiben dann allein am Strand zurück. Wer also kleine Baby-Robben sehen möchte, ist im Winter am Meer gut aufgehoben.