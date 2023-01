Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben 2020 ihre royalen Aufgaben niedergelegt und sind in die USA gezogen. Ihre königlichen Titel haben sie aber behalten, was in Anbetracht der massiven Abrechnung der beiden mit der britischen Königsfamilie immer wieder für Kritik sorgt. Im CBS-Interview mit US-Journalist Anderson Cooper (55), das im Rahmen der Sendung «60 Minutes» und im Vorfeld der Veröffentlichung von Harrys Memoiren «Reserve» («Spare» am 10. Januar) ebenfalls am Sonntag (8. Januar) ausgestrahlt wurde, bezog Harry Stellung dazu.