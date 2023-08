Was bringt ein regelmässiger Sehtest für Autofahrer?

Speziell beim Autofahren gibt es verschiedene Symptome, mit denen unser Körper Alarm schlägt. Denn wenn wir müde sind, entsteht Sehstress. Dieser äussert sich in einem erhöhten Lidschlag - wir blinzeln mehr. Unsere Augen sind trocken und brennen, schmerzen oder tränen. Eventuell kommt es bei Überlastung der Augen oder bei Müdigkeit zum Phänomen des latenten Schielens, das Gehirn kann es meistens ausgleichen, nur wenige sehen Doppelbilder. Eine Pause von der Tätigkeit - in diesem Beispiel das Autofahren - von mindestens 10, besser noch 30 Minuten hilft. Am besten geht man dabei an die frische Luft. Wer nicht auf seinen Körper hört und diese Warnzeichen missachtet, kann Autounfälle riskieren, beispielsweise durch Sekundenschlaf.