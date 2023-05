Was «Findet Nemo» nach 20 Jahren immer noch so faszinierend macht

Vor genau zwanzig Jahren (18. Mai 2003) verirrte sich ein kleiner Clownfischjunge im grossen, weiten Ozean. Er wurde von einem Taucher entführt und landete in einem Aquarium in einer Zahnarztpraxis. Doch die Rettung nahte: Sein Vater machte sich auf den Weg durch die Weltmeere, freundete sich mit anderen Meeresbewohnern an und tat alles, was in seiner Macht lag, um seinen Sohn nach Hause zu holen. Das ist die Geschichte von «Findet Nemo», ein oscarprämierter Spielfilm von Pixar und Disney. Noch heute begeistert der Film kleine Kinder und lässt Erwachsene in Erinnerungen schwelgen. Das hat «Findet Nemo» so besonders gemacht.