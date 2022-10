Was geschah am «Being Mortal»-Set? Neue Vorwürfe gegen Bill Murray

Auch Geena Davis machte unangenehme Erfahrungen mit Murray

Geena Davis (66) berichtet aktuell in ihren Memoiren «Dying of Politeness» ebenfalls von unangenehmen Erfahrungen mit Murray. Die zwei arbeiteten zum Film «Ein verrückt genialer Coup» Anfang der 1990er zusammen. Das erste Treffen fand demnach in einem Hotelzimmer statt, wobei Murray gegen Davis' Willen ein Massagegerät an ihr benutzt haben sollen.