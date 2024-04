Was hält «Familie Anders»-Star Moritz Treuenfels von Paartherapie?

Moritz von Treuenfels (35) oder Moritz Treuenfels, wie er sich selbst nennt, steht im Mittelpunkt der unterhaltsamen und durchaus auch lehrreichen Fernsehfilm–Reihe «Familie Anders» (seit 2023). Als Paartherapeut Fabian Anders ist er Held und Antiheld zugleich. Denn so klug er beruflich mit den hilfesuchenden Paaren umgeht, so wenig Kontrolle hat er als verlassener Ehemann und unfreiwilliges Mitglied einer Patchworkfamilie. Am Sonntag steht der vierte Film «Familie Anders – Mann Nummer 1» (14. April, 20:15 Uhr, ZDF) auf dem Programm. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt der Schauspieler, warum die Filme so realistisch sind.