Was hat es mit Scarlett Johanssons «Transformers»-Prequel auf sich?

Auf dem Regiestuhl von «Transformers One» nahm ausserdem ein wahrer Animationsexperte Platz: Denn Josh Cooley (45) zauberte mit «Toy Story 4» schon eine liebenswerte Fortsetzung zur erfolgreichen Spielzeug–Filmreihe auf die Leinwände. Im Grunde also ein doppeltes «Match made in Heaven», schliesslich basiert die gesamte «Transformers»–Reihe auf den gleichnamigen Spielzeug–Actionfiguren. In den USA und einigen anderen Ländern, wo der Film bereits seit September läuft, wird «Transformers One» vor allem für seine Mischung aus Humor und Action, bei der auch eine tiefere Botschaft nicht zu kurz kommt, gelobt.