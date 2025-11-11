Was hat Taylor Swift für die Hochzeit mit Travis Kelce schon geplant?

Dabei war Swift vor wenigen Wochen offenbar noch nicht sehr weit in Sachen Hochzeitsplanung. Anfang Oktober erzählte sie bei «Heart Breakfast», dass sie beispielsweise noch nicht einmal über Dinge wie den Junggesellinnenabschied nachgedacht habe. «Man würde denken, dass ich die Art von Person bin, die ihr ganzes Leben lang von der Idee einer Hochzeit besessen war», räumte Swift ein. «Aber tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, was ich tun würde oder was ich wollen würde – bis ich die [richtige] Person getroffen habe.» Es sei in diesem Moment das erste Mal, dass sie über einen Junggesellinnenabschied nachdenke.