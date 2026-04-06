Was hecken Herbig, Tramitz und Kavanian nach «Kanu des Manitu» aus?

Gab es während der Produktion jemals die Sorge, der Film könnte floppen?

Herbig: Naja, man weiss es ja nie, jeder Film kann auch floppen. Aber für uns hat sich während der Produktion immer alles gut und richtig angefühlt. Im Vorfeld wurde ja unheimlich viel spekuliert, gerade im Netz. Die jungen Leute würden das alles gar nicht mehr kennen und überhaupt könne man so einen Film heute nicht mehr machen. Das Gegenteil war zum Glück der Fall.