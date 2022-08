Was ist aus den «The Voice Kids»-Gewinnerinnen Mimi und Josy geworden?

Ihre Videos auf YouTube haben mehrere Millionen Aufrufe, bekannt geworden sind sie 2019: Mimi (19) und Josy (17) aus Augsburg haben vor drei Jahren «The Voice Kids» gewonnen und mit ihren Ausnahmestimmen begeistert. Seitdem geht es für die beiden Schwestern steil bergauf. «Wir hätten nie erwartet, dass unsere ‹The Voice›-Auftritte so viral gehen und wir so viel positives Feedback bekommen», erzählt Josy im Interview mit spot on news.