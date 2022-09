Traute Zweisamkeit bei DiCaprio und Hadid?

Wie mehrere Zeitungen melden, hätten sich DiCaprio und Hadid in den vergangenen Wochen und Monaten hauptsächlich in grösseren Gruppen - beispielsweise in Nachtclubs - getroffen. So teilte etwa «Daily Mail» ein Foto des Models und des Schauspielers, das erst am Montag im exklusiven Members-Only-Club «Casa Cipriani» in New York entstanden sein soll. DiCaprio und Hadid hätten auf der Party nah beieinandergesessen und er habe das Model von Zeit zu Zeit berührt.