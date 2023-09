Was ist ein «Third Place» und warum brauchen wir ihn?

Dennoch gibt es dritte Orte, an denen der Konsum nicht im Vordergrund steht. Beispielsweise öffentliche Bibliotheken, eine Sportgruppe, der Badesee oder sogar der nächste Streik. Diese Orte bieten in der Regel die Möglichkeit, für wenig bis kein Geld in Austausch mit anderen Menschen zu gelangen, die idealerweise dieselben Interessen teilen. Wichtig sind hier die Punkte der Kommunikation und der Regelmässigkeit. Ein dritter Ort verliert schnell an Bedeutung, wenn das Publikum stets wechselt.