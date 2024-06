Was ist «Noodling»? Die Antwort gibt's in Oliver Kalkofes «Faking Bad»

Es geht um «extrem bizarre Fragen». Können Sie ein Beispiel geben?

Kalkofe: Wir wollten zum Beispiel wissen, was in Rumänien zum Neujahr besonders Glück bringt, was man unter dem «Capgrass–Syndrom» oder der Freizeit–Aktivität «Noodling» versteht, wieso Nils Olav aus dem Zoo in Edinburgh ein ganz besonderer Pinguin ist, aber auch was Männer im Mittelalter taten, um möglichst einen Jungen zu zeugen. Es sind absurde Fragen aus allen Bereichen des Lebens.