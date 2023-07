Solche für Smartphones ungewöhnlich hohen Preise erzeugen in ihren Besitzern eine gewisse Erwartungshaltung. Diese bedient Google mit dem Pixel Fold an mehreren Stellen gekonnt. Besonderes Lob verdienen der im Power-Button platzierte und äusserst präzise Fingerabdruck-Sensor sowie das innovative Scharnier, das es erlaubt, das Gerät bündig zu schliessen. Samsung hatte dies in seinen ersten vier Foldable-Generationen nicht hinbekommen, in geschlossenem Zustand bildete sich am Falz immer eine kleine Lücke. Das Pixel Fold macht vor, wie es geht und punktet zusätzlich damit, dass sich das Scharnier stufenlos bis zum völlig geöffneten Zustand in jedem Winkel positionieren lässt. Wer möchte, kann das Gerät dadurch sogar als eine Art Micro-Laptop benutzen, bei dem die eine Bildschirmhälfte die Tastatur und die andere die entsprechende Office-App ist.