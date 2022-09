Was können wir von König Charles III. erwarten?

Wird Charles der König der Reformen?

Der neue Monarch dürfte das Image der Monarchie reformieren. Während Elizabeth II. die Traditionen hochhielt, weiss man von Charles III. angeblich, dass er das Amt auflockern und «informeller» gestalten will. So heisst es, dass er aus dem Buckingham Palast als Amtssitz ausziehen und ihn in ein königliches Bürogebäude und Museum umwandeln möchte, während er Clarence House als seinen Wohnsitz in London beibehalten will. In diesem Zusammenhang ist Medienberichten zufolge auch denkbar, dass er die ausgedehnten Privatgärten des Palastes mit dem Green Park zu einem grünen Korridor von Whitehall bis zum Kensington Palast verbinden lässt.