Was läuft da zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton?

Das Paar legte offensichtlich grossen Wert auf Privatsphäre. Drei Leibwächter – zwei für Kim, einer für Lewis – sorgten dem Bericht zufolge für Diskretion. Zwei von ihnen postierten sich demnach vor der Zimmertür, damit niemand die beiden stören konnte. Für den Abend hatten Kim und Lewis wohl den exklusiven Spa–Bereich samt Pool für sich reserviert. Eine Paarmassage rundete angeblich das Wellness–Programm ab, bevor sie in einem separaten Raum zu Abend assen. Am Sonntagvormittag sollen die beiden dann gegen 11 Uhr gemeinsam ausgecheckt haben.