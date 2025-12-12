Was macht eigentlich «The Big Bang Theory»-Star Mayim Bialik?

Nach der Scheidung hat Mayim Bialik neues Glück gefunden

Und vermutlich hält sie auch ihr Privatleben auf Trab. Die Schauspielerin war von 2003 bis 2012 mit Michael Stone verheiratet, den sie an der Universität kennengelernt hatte. Stone konvertierte Medienberichten zufolge zum Judentum, nachdem er sich mit Bialik verlobt hatte. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, die 2005 und 2008 zur Welt kamen. Nach der Scheidung von Stone führte sie offenbar eine mehrjährige Beziehung mit einem Mann, der nicht in der Öffentlichkeit steht. 2018 gab sie die Trennung bekannt. Mit Jonathan Cohen hat Mayim Bialik anschliessend ein neues Liebesglück gefunden. Er ist nicht nur ihr Partner, sondern auch Co–Moderator ihres Podcasts zum Thema psychische Gesundheit, «Mayim Bialik's Breakdown».