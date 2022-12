Was sind «Nepo Babies» - und was hat Prinz Harry damit zu tun?

Müssen «Nepo Babies» wirklich hart arbeiten?

Als «Nepo Baby» bezeichnet zu werden, gefällt vielen «Nepo Babies» nicht. Auch Lily-Rose Depp steht dem Begriff kritisch gegenüber. «Das Internet sorgt sich viel mehr darum, wer deine Familie ist, als die Leute, die dich casten. Vielleicht bekommst du so deinen Fuss in die Tür, aber du hast am Ende eben nur deinen Fuss in der Tür. Danach steht eine Menge Arbeit an», behauptet die «The Idol»-Darstellerin im November im Gespräch mit der «Elle». Ihre Aussage wurde heftig kritisiert. Leserinnen und Leser stellten infrage, ob Depp wirklich wisse, was harte Arbeit bedeute.