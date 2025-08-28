«Was soll das?»: «Harry Potter»-Regisseur Chris Columbus über Serie

«Harry Potter»–Regisseur Chris Columbus erlebt «Déjà–vu»

Der 66–jährige Filmemacher führte einst bei «Harry Potter und der Stein der Weisen» aus dem Jahr 2001 sowie dem zweiten «Harry Potter»–Film «Die Kammer des Schreckens» Regie. Im «The Rest is Entertainment»–Podcast berichtete Columbus jetzt, er habe sich einige Bilder des neuen Hagrid–Darstellers Nick Frost (53) in der Rolle angesehen, die vor Kurzem am Set in London aufgenommen wurden, «und er trägt genau das gleiche Kostüm, das wir für Hagrid entworfen haben. Ein Teil von mir dachte sich: Was soll das?»