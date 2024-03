Was stimmt wirklich? Die bekanntesten Zahnpflege-Mythen im Check

Wie sinnvoll ist Zahnseide?

Schmidt: Zahnseide ist ideal an jenen Stellen, wo selbst kleine Interdentalbürsten nicht hingelangen können. Dies ist vor allem bei eng aneinander stehenden Zähnen der Fall. Besonders empfehlenswert ist sie zudem bei der Reinigung unter dem Zahnfleischrand. Bei der ein– oder zweimaligen täglichen Anwendung sollte man nicht zu sparsam mit der Seide umgehen: Damit diese gut in alle Zahnzwischenräume gelangen kann, am besten circa 12 bis 15 Zentimeter nehmen und für jeden Zwischenraum ein neues Stück vom Finger rollen. Wie Sie dabei am besten vorgehen, demonstriert gerne die Prophylaxe–Fachkraft beim Zahnarzt.