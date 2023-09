Ganze 18 Jahre haben sich die Rolling Stones Zeit gelassen, mal wieder ein reguläres neues Album aufzunehmen. Ihr neuestes Werk trägt den Namen «Hackney Diamonds» und erscheint am 20. Oktober. Auf einem spektakulären PR–Termin in London am gestrigen 6. September präsentierten die Musik–Legenden eine erste Single und machten Angaben zu beteiligten Gast–Stars. Unter anderem mit dabei: Superstar Lady Gaga (37) und Soul–Legende Stevie Wonder (73).