Was Verschwörungsmythen so brandgefährlich macht

Nun erobert der Podcast auch das TV. Am Sonntag (31. Juli, 15:20 Uhr) feiert der rund 20-minütige Animationsfilm «Hoaxilla: Nazis in Neuschwabenland?» seine deutsche TV-Premiere auf The History Channel. Auch über History Play, History.de und über die Social-Media-Kanäle des Senders ist die Episode auf Abruf verfügbar. Wie Verschwörungsmythen entstehen, warum sie so brandgefährlich sind und was es mit Hitlers angeblich geheimer Ufo-Basis am Südpol auf sich hat, erklären Alexa und Alexander Waschkau im Interview.