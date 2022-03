Was wusste Chris Rock über Jada Pinkett Smiths Erkrankung?

Jada Pinkett Smith leidet an der Autoimmunkrankheit Alocepia, die kreisrunden Haarausfall verursacht. Deshalb hat sich die Schauspielerin die Haare abrasiert. Mit ihrer Krankheit ist sie schon 2018 an die Öffentlichkeit gegangen, in ihrer eigenen Talkshow «Red Table Talk». Vorher hatte sie oft Turbane getragen, was die Menschen laut ihrer Aussage irritiert habe. Seit Sommer 2021 trägt sie ihre Haare raspelkurz.