Was zieht man dieses Jahr am besten zu Silvester an?

Die grösste Party des Jahres steht bevor: Silvester - und damit der Start in ein neues Jahr voller neuer Ereignisse und Lebensabschnitte. Um das alte Jahr so stilvoll wie möglich abzuschliessen, kann es bei der diesjährigen Silvesterparty gar nicht glamourös genug sein. Und das bedeutet, es darf am letzten Tag des Jahres 2022 so richtig glitzern und glänzen. Ein Blick in die Garderoben der Stars liefert eine Menge Inspiration für das perfekte Silvester-Outfit.