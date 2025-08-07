Was zwischen Patricia Blanco und Kevin Schäfer wirklich passiert ist

Kevin Schäfer hatte die Rassismus–Vorwürfe bereits zurückgewiesen und betont, das Wort «Affe» sei «nicht in einem rassistischen Zusammenhang» gefallen. Er erhob seinerseits Gegenbeschuldigungen und warf Patricia Blanco vor, ihn als «magersüchtig» bezeichnet und behauptet zu haben, er würde «aussehen wie ein Hund» – was nun durch das Sat.1–Statement bestätigt wurde. Schäfer kündigte bereits eine Gegenanzeige an und erklärte: «Frau Blanco sucht in meinen Augen einen Grund, um Aufmerksamkeit zu bekommen.» Eine persönliche Aussprache habe Blanco abgelehnt.