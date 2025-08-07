Was zwischen Patricia Blanco und Kevin Schäfer wirklich passiert ist

Der Streit zwischen Patricia Blanco (54) und Kevin Schäfer (35) sorgt derzeit für Schlagzeilen. Jetzt äussert sich erstmals Sat.1 offiziell zu dem Vorfall, der während der Aufzeichnung zur Reunion–Show von «Villa der Versuchung» für einen Eklat sorgte. Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news gibt der Sender eine präzisere Darstellung der Ereignisse.
Laut dem Statement von Sat.1 begann alles mit einem Missverständnis. «Während der Reunion–Show zu ‹Villa der Versuchung› kam es beim Ansehen einer Szene zu einem Streit zwischen Patricia Blanco und Kevin Schäfer», erklärt der Sender. Patricia habe in Richtung Kevin gesagt: «Da siehst du aus wie hundert.» Kevin jedoch verstand offenbar «wie ein Hund» und reagierte daraufhin mit den Worten: «Du siehst aus wie ein Affe.»
Diese Darstellung weicht von Patricia Blancos ursprünglicher Schilderung ab. Die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco (88) hatte gegenüber der «Bild»–Zeitung schwere Vorwürfe erhoben und von rassistischen Äusserungen gesprochen. Sie erstattete sogar Anzeige wegen Beleidigung bei der Kriminalinspektion 5 in Köln.
Szene wird nicht zu sehen sein
Nach der Eskalation habe es «eine kurze Pause» gegeben, «um die aufgeheizten Gemüter abzukühlen», so Sat.1 weiter. Der Sender will eine weitere Eskalation vermeiden und kündigt an: «Die Szene wird in der Reunion–Folge, die SAT.1 am 25. August zeigt, nicht enthalten sein.»
Kevin Schäfer hatte die Rassismus–Vorwürfe bereits zurückgewiesen und betont, das Wort «Affe» sei «nicht in einem rassistischen Zusammenhang» gefallen. Er erhob seinerseits Gegenbeschuldigungen und warf Patricia Blanco vor, ihn als «magersüchtig» bezeichnet und behauptet zu haben, er würde «aussehen wie ein Hund» – was nun durch das Sat.1–Statement bestätigt wurde. Schäfer kündigte bereits eine Gegenanzeige an und erklärte: «Frau Blanco sucht in meinen Augen einen Grund, um Aufmerksamkeit zu bekommen.» Eine persönliche Aussprache habe Blanco abgelehnt.
Bisher hält Patricia Blanco hält an ihrer Anzeige fest. Der Begriff «Affe» gilt insbesondere gegenüber People of Color als rassistische Diffamierung und kann nach § 185 StGB strafrechtlich verfolgt werden.