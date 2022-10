«Watchmen»-Macher Damon Lindelof arbeitet an neuem «Star Wars»-Film

Produzent und Drehbuchautor Damon Lindelof (49) arbeitet an einem neuen «Star Wars»-Film. Das berichtet das Branchenportal «Deadline». Demnach hat der «Watchmen»-Macher und «Lost»-Co-Schöpfer auch schon eine Regisseurin an seiner Seite: Sharmeen Obaid-Chinoy (43). Die pakistanische Filmemacherin gewann 2012 und 2016 jeweils den Oscar für den besten Dokumentar-Kurzfilm mit «Saving Face» und «A Girl in the River: The Price of Forgiveness». Sie verantwortete zudem zwei Folgen der Marvel-Serie «Ms. Marvel», hat also auch schon Disney-Erfahrung.