Pünktlich zum Valentinstag zeigt VOX ab dem 14. Februar immer dienstags um 20:15 Uhr «Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See» (auch bei RTL+ abrufbar). Wayne Carpendale (45) wird die neue Kuppelshow moderieren, in der vier Single-Frauen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes auf die Suche nach der grossen Liebe gehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Moderator, was er an Datingformaten mag, warum es sich in Urlaubsambiente besonders gut flirtet und wie er seine Liebe zu Ehefrau Annemarie Carpendale (45) frisch hält.