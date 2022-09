Wayne Carpendale moderiert neue Kuppel-Show «Herz an Bord»

Dem Sender zufolge wird Carpendale in den vier geplanten Folgen die Doppelrolle als Moderator und Amor zuteil. «Wir schicken unsere Singles in entspanntester Urlaubsstimmung in den schönsten Städten Europas auf traumhafte und spektakuläre Dates. Ich bin dabei so 'ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App», scherzt der Ehemann von Annemarie Carpendale (44) über sein breites Aufgabenfeld auf hoher See.