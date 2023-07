Wie sieht es bei Ihrem Sohn aus, kann er schon schwimmen und üben Sie regelmässig mit ihm?

Carpendale: Er ist jetzt fünf Jahre alt und hat gerade seinen Freischwimmer und das Seepferdchen gemacht und ist darauf sehr stolz, und wir sind es natürlich auch. Mads hatte mit zweieinhalb schon eine richtige Affinität zum Wasser, er wollte im Urlaub immer tauchen und fühlte sich auch im tieferen Wasser richtig sicher. Wir haben dann probiert, ob er die gleichen Ambitionen auch an der Wasseroberfläche hat, also beim richtigen Schwimmen, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Und da konnte er auch relativ gut sein Köpfchen über Wasser halten, was ja rein physikalisch oft bei Kindern in dem Alter eher das Problem ist. Wir haben das gefördert als wir nach Hause kamen, da wir einfach gemerkt haben, dass er eine Wasserratte ist und es wäre ja schade gewesen, noch drei Jahre zu warten, bis die meisten der Schwimmunterrichte für Kinder in Deutschland beginnen. Jetzt hat er jede Woche mit ein paar seiner Kindergartenfreunde Schwimmunterricht und findet das total toll. Wir natürlich auch! Mal abgesehen davon, dass er daran Spass hat und darin aufgeht und sich da bewegt, ist es ein schönes Gefühl zu wissen, dass, wann auch immer er auf das Element Wasser trifft, er sich darin wohlfühlt und wir uns selbst etwas weniger Sorgen machen müssen.