Wayne und Annemarie Carpendale teilen Fotos ihrer Ibiza-Hochzeit

Die Moderatorin schrieb zu einer ganzen Bilderreihe: «10 years ago.. and pending» (zu Deutsch in etwa: «Zehn Jahre und mehr»). Auf den Bildern ist das Paar unter anderem Arm in Arm vor einer romantischen Meereskulisse, beim ausgelassenen Tanzen auf der Hochzeitsparty und mit Familie, darunter Wayne Carpendales Vater Howard Carpendale (77), zu sehen. Wayne Carpendale kommentierte sein kleines Instagram–Fotoalbum, in dem er unter anderem Bilder vom Ringtausch und der Braut mit Blumenkranz im Haar zeigt: «So vieles so vergänglich – Erinnerungen bleiben für immer und wir auch... heute vor zehn Jahre.»