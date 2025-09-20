WDR-Moderator Marcus Werner stirbt mit 51 Jahren

Der Westdeutsche Rundfunk trauert: Marcus Werner, seit mehr als 15 Jahren Moderator der «Lokalzeit OWL», ist bereits in der vergangenen Woche nach schwerer Krankheit im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Das gab der Sender am Freitagabend bekannt. Der aus Schleswig stammende Journalist galt als Anchor der Bielefelder Sendung und prägte das regionale Fernsehen in Ostwestfalen nachhaltig.