«Wednesday»: «Addams Family»-Remake kommt am 23. November

Am 23. November geht es los! Wie der Streamingdienst Netflix am Freitag bekannt gab, wird dann weltweit die neue «Addams Family»-Serie «Wednesday» starten. Im Mittelpunkt des Grusel-Comebacks von Regie-Exzentriker Tim Burton (64) steht das Leben der mittlerweile jugendlichen Tochter Wednesday, gespielt von Jenna Ortega (19). In die Rolle der Matriarchin Morticia schlüpft Catherine Zeta-Jones (52), Papa Gomez verkörpert Luis Guzmán (66). Der Serien-Klassiker «The Addams Family» flimmerte in der Ur-Version 1964 zum ersten Mal über die Bildschirme.