Wednesday Addams: Ihr moderner Gothic-Style begeistert die Fans

Wednesday Addams: Ihre Key-Pieces

Wer besonders nah an den klassischen Wednesday-Style herankommen möchte, kann sich am Outfit aus der ersten Szene der Serie orientieren. Darin trägt Wednesday ein hochgeschlossenes schwarzes Kleid in Midi-Länge. Ein überdimensionaler Kragen und Manschetten in Weiss sorgen für einen starken Kontrast und erinnern an den seit Jahrzehnten bekannten Look der Addams-Tochter.