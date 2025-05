«Wednesday»: Die zweite Staffel wird noch gruseliger

Man wird ausserdem in Staffel zwei mehr über die gesamte Addams–Familie erfahren, denn Wednesdays Bruder Pugsley (Isaac Ordonez, 16) schreibt sich an der Nevermore Academy ein. Im Fokus steht unter anderem die Mutter–Tochter–Dynamik, so Co–Autor und Produzent Alfred Gough (57). Mit Grandmama – gespielt von Joanna Lumley (79) – taucht in Staffel zwei zudem «eine dritte Generation von Addams–Frauen» auf.