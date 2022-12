«Wednesday» eilt auf Netflix von Rekord zu Rekord

«Wednesday» könnte zudem zur erst dritten Netflix-Serie überhaupt werden, von der in den ersten vier Wochen nach Release über eine Milliarde Stunden angeschaut werden. Gegenwärtig steht «Squid Game» hier bei 1,65 Milliarden angesehenen Stunden in den ersten 28 Tagen, gefolgt von der vierten «Stranger Things»-Staffel mit 1,35 Milliarden Stunden. Netflix zufolge wurde «Wednesday» bislang von 115 Millionen Haushalten weltweit angeschaut und liegt in 89 Ländern an der Spitze der Charts des Streamingdienstes. Das berichtet «Deadline».