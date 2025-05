«Wednesday»-Star Jenna Ortega vermisst die Anonymität vor dem Ruhm

Derzeit sei sie damit beschäftigt, «die ersten Schritte zu unternehmen, um es zu realisieren, was wirklich interessant ist». Um welche Geschichte es sich dabei handelt oder in welches Genre ihre Original–Idee fällt, verrät Ortega in dem Gespräch indes nicht. Bei der zweiten «Wednesday»–Staffel fungierte sie hingegen erstmalig auch als ausführende Produzentin – und sammelte so Erfahrungen für die Arbeit hinter den Kulissen Hollywoods.