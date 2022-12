«Wednesday», «The Crown», «Andor»: Die Serien-Highlights des Jahres

«Star Trek: Strange New Worlds»

Zahlreiche «Star Trek»-Fans haderten in den vergangenen Jahren mit dem neueren Film- und Serienuniversum, in dem vor allem Action und Spektakel im Vordergrund zu stehen scheinen. Die Serie «Strange New Worlds» kehrt nun jedoch zum episodischen Format von Klassikern wie «Raumschiff Enterprise» (1966-1969) und dem Nachfolger «Star Trek: The Next Generation» (1987-1994) zurück. Pro Folge besucht die USS Enterprise hier einen neuen, bislang unbekannten Planeten, oder stösst auf anderweitige Wunder und Überraschungen in den Weiten des Weltraums.