Die «Wednesday»-Darsteller um Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) gaben bei der Netflix-Veranstaltung ihre Tipps ab, um welche Figur aus dem Addams-Kosmos es sich handeln könnte. «Ich würde gerne Cousin Itt sehen», warf Ortega in die Runde. Dabei handelt es sich um den nur aus Haaren bestehenden Vetter von Addams-Patriarch Gomez. Er tauchte erstmals 1965 in der ersten Serie um die Addams Family auf. In der Comic-Strip-Vorlage von Charles Addams (1912-1988) war er noch nicht dabei.