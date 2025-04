Weezer-Bassist Scott Shriner: Ehefrau bei Polizeieinsatz angeschossen

Jillian Shriner, die auch unter Jillian Lauren bekannt ist, hat sich als Schriftstellerin einen Namen gemacht. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch ihre 2010 veröffentlichte Memoiren «Some Girls: My Life in a Harem», in denen sie ihre Erfahrungen im Harem des Prinzen Jefri Bolkiah von Brunei beschreibt. 2023 veröffentlichte sie das Buch «Behold the Monster: Facing America's Most Prolific Serial Killer», das auf ihren Interviews mit dem Serienmörder Samuel Little basiert.