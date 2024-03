Weg mit den High Heels: Flache Schuhe tragen uns durch den Frühling

Was wäre ein Flat–Shoe–Trend ohne Ballerinas!? Der zeitlose Klassiker bleibt auch in diesem Jahr ein beliebtes Schuhmodell, das mühelose Eleganz und bequeme Trittsicherheit verspricht. Besonders angesagt: Minimalistische Ballerinas ohne Schleifen verleihen dem Schuh eine moderne Note, die perfekt zu jedem Look passt. Doch 2024 bringt zudem eine Fülle neuer flacher Schuhtrends mit sich, die das Herz jedes Modemädchens höherschlagen lassen.