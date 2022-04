Weg mit der Winterblässe: So bereiten wir unsere Haut auf Sonne vor

Jeden Tag ein bisschen mehr

Der letzte und wertvollste Tipp: Ein häufiger Fehler ist es, den Körper am Frühlingsbeginn komplett zu überfordern. Oft setzen wir unsere Haut viel zu lange und zu intensiv der Sonne aus. Viel besser ist es, die Haut langsam an die Sonne zu gewöhnen. Durch kurze Aufenthalte im Freien, bei einem Spaziergang oder eine Kaffeepause auf der Terrasse, können wir die «Dosis» jeden Tag ein bisschen mehr erhöhen. Die Mittagspause in der Sonne abzuhalten, ist keine gute Idee: Von circa 11 bis 14 Uhr steht die Sonne am höchsten und strahlt am intensivsten. Ausserdem sollte man natürlich eine Creme mit ausreichend UV-Schutz auftragen und im besten Fall noch einen Hut oder eine Sonnenbrille ins frühlingshafte Outfit integrieren.