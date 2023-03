Wegen Adam Sandler: Chris Rock schimpft wüst über die Oscarverleihung

Chris Rock (58) und die Oscars - das wird in diesem Leben wohl keine Liebe mehr. Spätestens seit der berühmt-berüchtigten Ohrfeige durch Will Smith (54) hängt der Haussegen offenbar schief. Zuerst lehnte Rock die Einladung ab, die diesjährige 95. Verleihung vom 12. März zu moderieren. Nun giftete er laut «Entertainment Weekly» mit deftigen Schimpfwörtern gegen die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und nannte deren Mitglieder «verdammte Arschlöcher».